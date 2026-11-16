Hokuto mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hokuto liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hokuto die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hokuto ein Ergebnis je Aktie von 1.36 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 20.22 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch