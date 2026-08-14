Hokuryo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hokuryo hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 94.68 JPY gegenüber 113.12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 5.87 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch