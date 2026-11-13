Hokuryo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hokuryo hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 100.32 JPY. Im letzten Jahr hatte Hokuryo einen Gewinn von 98.45 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 6.05 Milliarden JPY gegenüber 5.68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch