Hokuriku Electric Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hokuriku Electric Power äusserte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 43.75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 96.46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.95 Prozent auf 225.67 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 217.10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch