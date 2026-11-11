Hokuriku Electric Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hokuriku Electric Industry präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6.38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hokuriku Electric Industry ein Ergebnis je Aktie von 101.15 JPY vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.15 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10.54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch