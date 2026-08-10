Hokuriku Electric Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Hokuriku Electric Industry hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22.37 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32.83 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.50 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.09 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch