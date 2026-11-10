Hokuhoku Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hokuhoku Financial Group hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 488.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 418.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch