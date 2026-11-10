Hokuhoku Financial Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hokuhoku Financial Group präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 15.69 JPY gegenüber 13.32 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hokuhoku Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77.81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 61.62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch