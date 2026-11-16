Hokuetsu Paper Mills zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hokuetsu Paper Mills hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6.17 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1.12 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Hokuetsu Paper Mills mit einem Umsatz von insgesamt 75.01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11.23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch