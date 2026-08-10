Hokuetsu Paper Mills veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hokuetsu Paper Mills äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10.29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13.00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 72.56 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72.35 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch