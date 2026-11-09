HOKUETSU METAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HOKUETSU METAL hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 66.21 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5.310 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.95 Prozent auf 5.73 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.91 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch