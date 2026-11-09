Hokuetsu Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hokuetsu Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 75.84 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hokuetsu Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 53.55 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.68 Prozent auf 17.78 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch