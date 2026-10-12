Hokko Chemical Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hokko Chemical Industry hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43.20 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 50.63 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hokko Chemical Industry im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch