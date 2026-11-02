Hokkaido Electric Power: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hokkaido Electric Power veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26.48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 66.72 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.31 Prozent auf 226.85 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 209.45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch