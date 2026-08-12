Hokkaido Chuo Bus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hokkaido Chuo Bus hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 102.63 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16.500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7.86 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch