Hojeon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hojeon hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 601.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hojeon 1347.00 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hojeon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176.04 Milliarden KRW im Vergleich zu 163.50 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch