Hofseth BioCare ASA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hofseth BioCare ASA hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.03 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0.070 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 82.1 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54.8 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch