Hoffnungsträger Wearables: Startet mit dem Apple-Event die nächste Aktien-Rally?

Apple-Aktie im Abwärtstrend: Skepsis gegenüber KI-Investitionen belastet Kurs

Der Technologieriese Apple sieht sich an den Märkten derzeit mit Gegenwind konfrontiert. Seit dem Jahreswechsel verzeichnete das Papier ein Minus von etwa 4 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 19.02.2026). Am Donnerstag ging es für die Apple-Aktie an der NASDAQ letztlich 1,43 Prozent abwärts auf 260,58 US-Dollar. Am Freitag notieren die Anteilsscheine im Handel 1,36 Prozent höher bei 264,08 US-Dollar.

Die Kurskorrektur der Apple-Aktie der vergangenen Wochen ist jedoch kein unternehmensspezifisches Problem, sondern gliedert sich in eine allgemein gedämpfte Stimmung an den US-Technologiebörsen ein. Hinter der Zurückhaltung der Anleger steht laut Marktbeobachtern eine grundsätzliche Vertrauensfrage: Es wachsen die Zweifel, ob die massiven Kapitalausgaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeitnah in entsprechend hohe Erträge umgemünzt werden können. Da die Tech-Konzerne derzeit Milliarden in die neue Technologie investieren, fordern Investoren zunehmend Belege dafür, dass diese Ausgaben die künftige Gewinnentwicklung auch tatsächlich rechtfertigen.

Vorstellung neuer Produkte bei "Special Apple Experience"?

Doch Apple arbeitet hinter den Kulissen bereits an neuen Wachstumstreibern. Der Technologiekonzern bereitet für den 4. März 2026 offenbar eine gross angelegte Produktpräsentation vor. Berichten zufolge lädt das Unternehmen zu einer "Special Apple Experience" ein, die zeitgleich an den Standorten New York, London und Shanghai stattfinden soll.

Branchenexperten und Medien wie Mac Life spekulieren auf eine umfangreiche Erneuerung des Portfolios. Im Zentrum steht dabei das iPhone 17e, das als neues Modell für den Einstiegsbereich gehandelt wird. Auch für Laptop-Nutzer könnte es Neuigkeiten geben: Neben leistungsstarken MacBook-Pro-Modellen, die mit den neuen M5-Pro- und M5-Max-Chips ausgestattet sein sollen, steht die Veröffentlichung eines preiswerten, bunten MacBooks mit A18-Prozessor im Raum. Auch die Tablet-Sparte dürfte aktualisiert werden. Erwartet werden die mittlerweile zwölfte Generation des klassischen iPads sowie die achte Version des iPad Air. Darüber hinaus gibt es Hinweise auf Produktpflegen in weiteren Kategorien: So zum Beispiel mögliche Updates für das Studio Display und neue Varianten des Apple TV sowie des HomePod mini. Bloomberg-Journalisten Mark Gurman sprach bereits Anfang Februar von mindestens fünf Produktneuheiten, die Apple zeitnah vorstellen wolle.

KI-Hardware-Offensive: Apple plant wohl neue Wearables

Laut Gurman forciert Apple ausserdem die Entwicklung KI-gestützter Hardware, um im Wettbewerb mit Meta und OpenAI Boden gutzumachen. Internen Quellen zufolge arbeite der Konzern aus Cupertino an drei neuen Produkten: einer smarten Brille, einem tragbaren Anhänger und technologisch aufgerüsteten AirPods. Alle Geräte sollen eng mit dem iPhone verknüpft sein und ein Kamerasystem nutzen, um dem digitalen Assistenten Siri visuellen Kontext für KI-Aktionen zu liefern.

Während der Anhänger und die AirPods eher als einfache Assistenzprodukte mit niedriger Kameraauflösung konzipiert seien, positioniere Apple die intelligente Brille als High-End-Produkt.

Apple-CEO Tim Cook habe bereits intern die Arbeit an neuen, KI-basierten Produktkategorien bestätigt. Dieser Schritt gilt als notwendig, da das hochpreisige Vision-Pro-Headset die Erwartungen der Konsumenten bisher nicht erfüllen konnte. Zudem steht Apple unter Druck, da Siri-Upgrades durch Entwicklungsprobleme verzögert wurden. Für das laufende Jahr werde eine neue Siri-Version für iOS 27 erwartet, die eine Chatbot-Schnittstelle nutzt. Dabei greife Apple auf Technologiemodelle zurück, die in Kooperation mit Googles Mutterkonzern Alphabet entstanden sind.

Ziel der neuen Wearables dürfte es sein, die Nutzer durch innovative Peripheriegeräte langfristig an das eigene Ökosystem zu binden und der Konkurrenz durch Meta in diesem Segment die Marktführerschaft streitig zu machen.

Redaktion finanzen.ch