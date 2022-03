Hoffnungen auf Ukraine-Waffenstillstand schiebt Kurse an

Zürich (awp) - Am Dienstag ist im Tagesverlauf merklich Zug in den Schweizer Aktienmarkt gekommen. Mittlerweile hat der Leitindex SMI auch die 12'300er Marke geknackt. Händler verweisen vor allem auf die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg, die bei Investoren offenbar gewisse Hoffnungen auslösten. Konkret wird gehofft, dass sich die Ukraine und Russland bei den derzeit laufenden Gesprächen in der Türkei auf einen Waffenstillstand einigen.

Zwar gebe es offenbar noch zahlreiche offene Fragen, doch bei einigen wichtigen Punkten scheine es Kompromisse gegeben zu haben. "Die nächsten Tage könnten entscheidend sein, aber die Anzeichen sind vielversprechend, was sich heute auch an den Märkten widerspiegelt", kommentiert ein Experte.

Der SMI gewinnt aktuell denn auch 1,58 Prozent hinzu auf 12'0347,70 Punkte. Noch stärker ziehen europäische Pendants wie der deutsche Dax oder der französische Cac-40 an, die um 3 bzw. 4 Prozent zulegen. Für die USA deuten die Futures aktuelle ebenfalls auf eine festere Eröffnung der Wall Street hin.

Gleichzeitig geben auch die Ölpreise weiter stark nach, was die Kurse ebenfalls stützt, ergänzt ein weiterer Börsianer. Sie waren bereits zum Wochenstart deutlich zurückgekommen und hatten so schon für eine gewisse Unterstützung an den Märkten gesorgt.

Auf Aktienseite werden aktuell vor allem Werte wie Swatch (+7,5%) oder auch Richemont (+5,7%) gesucht. Auch Sonova stehen mit einem Plus von 5 Prozent oben auf den Einkaufslisten.

hr/rw