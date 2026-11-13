Hoejgaard B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hoejgaard B gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11.55 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9.36 DKK je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.69 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 2.40 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 9.26 DKK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2.61 Milliarden DKK gerechnet.

Redaktion finanzen.ch