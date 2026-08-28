Hoejgaard B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hoejgaard B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8.56 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 8.76 DKK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Hoejgaard B mit einem Umsatz von insgesamt 2.51 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.68 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 6.36 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 7.985 DKK sowie einem Umsatz von 2.52 Milliarden DKK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch