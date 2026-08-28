Hoejgaard A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hoejgaard A hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8.56 DKK. Im Vorjahresquartal waren 8.76 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.51 Milliarden DKK – das entspricht einem Abschlag von 6.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.68 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch