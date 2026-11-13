Hoejgaard A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hoejgaard A hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 11.55 DKK gegenüber 9.36 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2.69 Milliarden DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hoejgaard A 2.40 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch