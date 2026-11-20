Hoegh Autoliners ASA Registered hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 3.61 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hoegh Autoliners ASA Registered 6.97 NOK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.75 Milliarden NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hoegh Autoliners ASA Registered einen Umsatz von 3.74 Milliarden NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch