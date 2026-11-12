Hodogaya Chemical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hodogaya Chemical präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32.99 JPY, nach 38.94 JPY im Vorjahresvergleich.

Hodogaya Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch