Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34.70 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho ein EPS von 13.23 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.32 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch