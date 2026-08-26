|
26.08.2026 06:37:00
Hod-Assaf Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hod-Assaf Industries hat sich am 23.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.32 ILS, nach 1.03 ILS im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 421.0 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 398.6 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX starten kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer ruhigen Eröffnung. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.