Hod-Assaf Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hod-Assaf Industries hat sich am 23.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.32 ILS, nach 1.03 ILS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 421.0 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 398.6 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch