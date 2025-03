HOCN-Aktie: HOCN gibt Rückkaufangebot für Anleihen bekannt

Dies geht aus einer am Freitag im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publizierten Mitteilung hervor.

Ort und genauer Zeitpunkt der Gläubigerversammlung werden laut den Angaben später bekannt gegeben. Die definitive Nachlassstundung begann am 25. Februar und dauert bis zum 25. August.

Anfang Dezember hatte die HOCN AG den Verkauf der Tochter Hochdorf Swiss Nutrition (HSN) an die schweizerisch-britische AS Equity Partners vollzogen und ist seither nur noch eine Firmenhülle. Die neuen Grossaktionäre, die als aktivistische Investoren bekannten Gregor Greber und Christopher Detweiler, planen bekanntlich, damit eine andere Firma an die Börse zu bringen.

ls/cg

Hochdorf (awp)