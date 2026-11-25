Bern (awp) - Hochwasserschutzmassnahmen haben in der Schweiz in den vergangenen Jahren Schäden in dreistelliger Millionenhöhe verhindert. Angesichts des Klimawandels gewinnt die Prävention auch für den Erhalt des Versicherungsschutzes gegen Naturgefahren an Bedeutung.

Allein bei sechs Hochwasserschutzprojekten konnten seit 2017 Schäden von schätzungsweise 110 bis 200 Millionen Franken vermieden werden, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Mobiliar Labs für Naturrisiken der Universität Bern und des Fachverbands Hydrosuisse hervorgeht. Die Forschenden berechneten dazu, welche Schäden bei vergangenen Hochwasserereignissen ohne die realisierten Schutzmassnahmen entstanden wären.

In Oberburg bei Burgdorf etwa wurde für rund 15 Millionen Franken ein Rückhaltebecken gebaut. Beim Hochwasser 2021 blieben die geschützten Siedlungsgebiete weitgehend schadenfrei. Ohne das Becken wären laut der Studie Schäden von mindestens 30 Millionen Franken entstanden. Damit überstieg der geschätzte verhinderte Schaden bei einem einzigen Hochwasserereignis die Investitionskosten um mindestens das Doppelte.

Auf 41,5 Millionen Franken beziffern die Forschenden die verhinderten Schäden durch Hochwasserschutzmassnahmen in Andermatt im Sommer 2024. Am Thunersee wiederum konnten im Sommer 2021 dank eines Entlastungsstollens und der Regulierung des Sees Schäden von 22,8 Millionen Franken vermieden werden. Weitere 3,3 Millionen Franken entfielen auf Schutzmassnahmen an einzelnen Gebäuden.

In Altstätten im Kanton St. Gallen beliefen sich die verhinderten Schäden bei einem Hochwasser im Herbst 2017 auf 11,8 Millionen Franken, auf dem Urner Talboden im Herbst 2020 auf 168'000 Franken.

Klimawandel fordert Versicherer

Die Mobiliar nutzt die Studienergebnisse, um sich angesichts des Klimawandels für einen Ausbau der Präventionsmassnahmen in der Schweiz starkzumachen. Die Versicherungsbranche hat daran auch ein finanzielles Eigeninteresse: Werden Schäden durch bauliche Massnahmen verhindert, sinken auch die potenziellen Schadenzahlungen der Versicherer.

Die Mobiliar argumentiert dabei mit der langfristigen Versicherbarkeit von Naturgefahren. Während diese in anderen europäischen Ländern zunehmend infrage gestellt werde, verfüge die Schweiz dank des solidarisch organisierten Versicherungssystems über eine vergleichsweise gute Absicherung gegen Elementarschäden. Um diese aufrechtzuerhalten, müssten die Risiken allerdings laufend neu beurteilt und die Schutzmassnahmen weiterentwickelt werden.

Der Versicherer beteiligt sich selbst seit 20 Jahren an der Finanzierung von Präventionsprojekten. Insgesamt hat die Mobiliar dafür rund 50 Millionen Franken aufgewendet, verteilt auf mehr als 180 Projekte. Beim Rückhaltebecken in Oberburg etwa steuerte sie 600'000 Franken zu den Investitionskosten von rund 15 Millionen Franken bei.

yz/hr