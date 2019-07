Hochtief toppt Erwartungen und bestätigt Prognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Beteiligung am spanischen Autobahnbetreiber Abertis hat den Gewinn von Hochtief im zweiten Quartal erneut deutlich steigen lassen. Der Essener Baukonzern vermeldete am Dienstag einen um Sondereffekte bereinigten operativen Konzerngewinn von 164 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg um knapp ein Viertel. Der nominale Konzerngewinn erreichte 151 Millionen Euro - ein Plus von gut 14 Prozent.

Zu dem Gewinnwachstum trugen alle Geschäftsbereiche mit konstanten Margen bei, erklärte Hochtief. 31 Millionen Euro kamen von der 20-prozentigen Beteiligung an Abertis, die Hochtief rückwirkend seit Juni vergangenen Jahres anteilig bilanziert. 2018 verbuchte Hochtief von Abertis einen Gewinnbeitrag von 12 Millionen Euro.

Mit 5,7 Prozent verzeichnete der Baukonzern ein solides Umsatzwachstum auf knapp 6,3 Milliarden Euro in den Monaten April bis Juni. Die operative Marge verbesserte sich um 10 Basispunkte auf 4,2 Prozent. Die Aussichten für die Zukunft sind gut: Das Orderbuch verzeichnete einen Anstieg um 23 Prozent auf knapp 7,5 Milliarden Euro. Den Auftragsbestand gab Hochtief mit 49,4 Milliarden Euro zur Jahresmitte an.

Analysten hatten nach einer von Factset verbreiteten Konsensschätzung mit 6,2 Milliarden Euro Umsatz und einem operativen Konzernergebnis von 155 Millionen Euro gerechnet.

Die Prognose bestätigte Hochtief: "Die zweite Jahreshälfte ist in unserer Branche tendenziell stärker", sagte CEO Marcelino Fernández Verdes. "Wir sind voll auf Kurs, unsere Guidance für das Geschäftsjahr 2019 zu erreichen." Geplant ist ein operativer Konzerngewinn, der zwischen 640 und 680 Millionen Euro liegt.

