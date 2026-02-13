HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
13.02.2026 14:40:40
Hochtief-Tochter baut an Metas milliardenschwerem Datencenter mit
DOW JONES--Bei Bau des 10 Milliarden US-Doller teuren Rechenzentrum von Meta Platforms im US-Bundesstaat Indiana ist Hochtief mit von der Partie. Wie der Konzern mitteilte, wurde die Tochter als einer der Auftragnehmer ausgewählt. Details zum auf Turner entfallenden Auftragsvolumen wurden nicht genannt.
Turner geht davon aus, dass das Projekt in der Hochphase der Bauarbeiten mehr als 4.000 Arbeitsplätze im Bausektor schaffen wird.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2026 08:40 ET (13:40 GMT)
