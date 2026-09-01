Hochtief kauft deutsches Freileitungsbauunternehmen Autmatec

DOW JONES--Hochtief verstärkt sich im wachsenden Geschäft mit Energieinfrastruktur. Der Essener Baukonzern erwirbt Autmatec, einen Spezialisten für Hochspannungs-Freileitungsinfrastruktur mit Sitz in Walldorf, wie er jetzt mitteilte. Mit rund 80 Mitarbeitern wurde zuletzt ein Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro erzielt. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht genannt.

Hochtief bekomme durch den Kauf von Autmatec unmittelbar Zugang zu umfassendem Fachwissen, Kundenbeziehungen und Zertifizierungen in einem der am schnellsten wachsenden Infrastrukturmärkte Europas, heisst es in der Mitteilung.

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September 01, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)