HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.09.2026 09:20:40
Hochtief kauft deutsches Freileitungsbauunternehmen Autmatec
DOW JONES--Hochtief verstärkt sich im wachsenden Geschäft mit Energieinfrastruktur. Der Essener Baukonzern erwirbt Autmatec, einen Spezialisten für Hochspannungs-Freileitungsinfrastruktur mit Sitz in Walldorf, wie er jetzt mitteilte. Mit rund 80 Mitarbeitern wurde zuletzt ein Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro erzielt. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht genannt.
Hochtief bekomme durch den Kauf von Autmatec unmittelbar Zugang zu umfassendem Fachwissen, Kundenbeziehungen und Zertifizierungen in einem der am schnellsten wachsenden Infrastrukturmärkte Europas, heisst es in der Mitteilung.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
09:20
|Hochtief kauft deutsches Freileitungsbauunternehmen Autmatec (Dow Jones)
|
31.08.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagnachmittag billiger (finanzen.ch)
|
31.08.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Montagmittag tiefer (finanzen.ch)
|
31.08.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
25.08.26
|DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)