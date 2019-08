Hochtief-Beteiligung sichert sich Grossaufträge in Australien

FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief vermeldet für ihre australische Enkelgesellschaft UGL drei Grossaufträge mit einem Umsatzvolumen von insgesamt rund 260 Millionen Dollar. UGL wird unter anderem in New South Wales an einem Kontrakt zur Erweiterung der Intercity-Flotte nebst Service beteiligt, wie es in einer Mitteilung des zum australischen Cimic-Konzern gehörenden Unternehmens heisst. Daneben gewann UGL einen über drei Jahre laufenden Service-Vertrag aus der Bergbaubranche.

