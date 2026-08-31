HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF wird am Vormittag ausgebremst

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 421,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'879 Punkten steht. Im Tief verlor die HOCHTIEF-Aktie bis auf 421,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 425,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 3'919 Stück.

Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 23,97 Prozent niedriger. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 210,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,92 EUR. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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