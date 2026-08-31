HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagnachmittag billiger

Um 16:28 Uhr fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 418,60 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'859 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie bis auf 417,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 425,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15'571 HOCHTIEF-Aktien.

Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 24,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 6,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,92 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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