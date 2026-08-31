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31.08.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Montagmittag tiefer

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Montagmittag tiefer

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 423,00 EUR.

HOCHTIEF
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Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 423,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'895 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 417,60 EUR. Bei 425,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9'916 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR an. 30,97 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 210,40 EUR fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 50,26 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,92 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 14,31 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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