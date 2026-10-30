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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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30.10.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit Abschlägen

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 377,00 EUR.

HOCHTIEF
343.07 CHF -3.33%
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Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 377,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'610 Punkten steht. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 375,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 379,20 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'996 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 46,95 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 248,40 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 51,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 14,59 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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