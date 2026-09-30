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30.09.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag schwächer

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag schwächer

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 389,60 EUR abwärts.

HOCHTIEF
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Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 389,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'931 Punkten notiert. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 386,40 EUR nach. Bei 392,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12'871 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 42,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 218,40 EUR am 01.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 43,94 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,03 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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