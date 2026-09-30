HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochmittag mit Abschlägen

Um 12:28 Uhr ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 389,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'964 Punkten notiert. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 389,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 392,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7'026 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 29,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 218,40 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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