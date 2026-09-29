HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Zum Vortag unverändert notierte die HOCHTIEF-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 393,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 30'935 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 399,80 EUR. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 392,00 EUR nach. Mit einem Wert von 398,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'005 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2026 auf bis zu 554,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 40,68 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 217,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,03 EUR aus. HOCHTIEF veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 14,45 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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