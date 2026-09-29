HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 397,20 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'046 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 399,80 EUR. Mit einem Wert von 398,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 18'389 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 217,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,03 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 27.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,45 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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