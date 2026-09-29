HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Mittag ab

Die HOCHTIEF-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 393,40 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'049 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 388,00 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 398,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10'349 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,82 Prozent. Am 30.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 217,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,74 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,03 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 27.07.2026. In Sachen EPS wurden 3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie eingenommen. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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