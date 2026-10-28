HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Mittwochvormittag ab

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 380,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'477 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 380,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 385,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'424 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,48 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 248,40 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 53,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,04 EUR. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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