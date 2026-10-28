HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag tiefer

Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 378,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'438 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 376,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 385,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'875 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 46,48 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 248,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Nach 6,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,04 EUR je HOCHTIEF-Aktie. HOCHTIEF veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.74 Mrd. EUR gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,56 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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