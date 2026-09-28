HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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28.09.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag in Rot
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 393,00 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 393,00 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'115 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 392,60 EUR aus. Bei 396,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1'367 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.
Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 217,40 EUR am 30.09.2025. Abschläge von 44,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,03 EUR. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10.74 Mrd. EUR gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,45 EUR je HOCHTIEF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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