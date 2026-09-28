HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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28.09.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Mittag auf rotes Terrain
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 394,40 EUR.
Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 394,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'900 Punkten notiert. Im Tief verlor die HOCHTIEF-Aktie bis auf 391,80 EUR. Mit einem Wert von 396,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6'525 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2025 bei 217,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 44,88 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,03 EUR aus. Am 27.07.2026 äusserte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,45 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
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