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28.08.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit Einbussen

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 424,00 EUR.

HOCHTIEF
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Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 424,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'995 Punkten notiert. In der Spitze fiel die HOCHTIEF-Aktie bis auf 424,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 426,80 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 21'174 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,66 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 210,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 50,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,91 EUR aus. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,30 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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