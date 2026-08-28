Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF steigt am Mittag

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF steigt am Mittag

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 429,00 EUR.

HOCHTIEF
402.47 CHF 1.12%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 429,00 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 33'116 Punkten liegt. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 430,60 EUR zu. Bei 426,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 12'450 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 29,14 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 210,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,96 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,91 EUR. Am 27.07.2026 lud HOCHTIEF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.74 Mrd. EUR – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

HOCHTIEF-Aktie: Deutsche Bank AG hebt Bewertung auf Hold


Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten