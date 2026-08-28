HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF steigt am Mittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 429,00 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 33'116 Punkten liegt. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 430,60 EUR zu. Bei 426,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 12'450 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 29,14 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 210,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,96 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,91 EUR. Am 27.07.2026 lud HOCHTIEF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.74 Mrd. EUR – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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