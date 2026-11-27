Um 09:28 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 344,00 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 344,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 342,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'191 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (554,00 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2026. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 61,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 285,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 20,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,27 EUR belaufen. Am 05.11.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie vermeldet. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.91 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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