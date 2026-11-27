Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 344,40 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'652 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 346,60 EUR zu. Bei 342,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 6'302 Aktien.

Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 60,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.12.2025 (285,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 17,07 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,27 EUR. HOCHTIEF liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.91 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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